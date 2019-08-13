ثورة الأهلي مستمرة.. لاعب جديد يرحل بعد فسخ تعاقده بالتراضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:
أكد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، أن النادي فسخ التعاقد مع أحمد حمودي، صانع ألعاب الفريق، بالتراضي.
وأوضح توفيق، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن اللاعب تنازل عن مستحقاته لدى النادي، حيث يتبقى في تعاقده مع الأهلي موسم كامل، ينتهي بنهاية موسم 2019 - 2020.
وقال حمودي إنه تلقى عروضًا من داخل مصر وخارجها، ولكنه لم يحسم قراره بعد.
وخاض حمودي مع النادي الأهلي الموسم الماضي 4 مباريات بالدوري، ومثلهم في دوري أبطال إفريقيا، صنع خلالها هدفا وحيدًا.
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