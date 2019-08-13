الطفل لويس يكشف كواليس صورته مع صلاح وسبب إصابته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

كشف الطفل لويس فاولر، عن كواليس صورته مع محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وذلك عقب مران الفريق.

وقال الطفل لويس في حوار أجرته مع "بي بي سي": "سعيد جدا لرؤية محمد صلاح، ولكني كنت أشعر بألم حاد في أنفي، لذلك ابتسامتي في الصورة كانت ابتسامة حزينة"، مستدركا: "ولكن في النهاية كان اللقاء يستحق هذا العناء.

وكشف لويس عن إصابته أثناء الركض للحاق بصلاح: "عندما خرج صلاح من سيارته ركضت بسرعة مع أخي، وبسبب الحماس لم أنتبه لما كان أمامي لأنني كنت أنظر إلى اليسار حيث كانت سيارة صلاح، ثم اصطدمت بالعمود".

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وأكمل: "أعتقد أن صلاح كان قلقا عليّ لذا أوقف سيارته، ثم قاد سيارته إلى شارعنا، خرجنا إلى حديقتنا، وجاء صلاح ليتأكد أنني بخير، ثم أخذنا صورة معه.. كانت لحظة رائعة".

وأضاف مازحا: "كانت لحظة سيئة أيضا بسبب أنفي، ولكن صلاح تصرف بطريقة لطيفة جدا.. أحبه كثيرا لأنه إنسان رائع".

ويستعد محمد صلاح مع ناديه ليفربول لخوض السوبر الأوروبي أمام تشيلسي، مساء الأربعاء.

وسجل صلاح هدفا لليفربول في افتتاحية مباريات الريدز بالدوري الإنجليزي أمام نوريتش سيتي، ليقود فريقه للفوز برباعية مقابل هدف.