"وصيف المونديال".. صفقة جديدة لبايرن ميونيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن نادي بايرن ميونيخ، ضم اللاعب الكرواتي ايفان بيرسيتش، على سبيل الإعارة، قادما من إنتر ميلان الإيطالي.

وقال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "سوف يساعدنا إيفان على الفور مع خبرته الطويلة في المستوى الدولي ، إنه قوي ومرن تقنياً في هجومه."

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وساهم بيرسيتش في تأهل منتخب بلاده كرواتيا لنهائي كأس العالم روسيا 2018، قبل الخسارة أمام كرواتيا.

وخاض بيرسيتش 112 مباراة في البوندسليجا، سجل خلالهم 36 هدفا، وصنع 22 هدفا.

ولعب بيرسيتش خلال مسيرته بأندية كلوب بروج البلجيكي، وبروسيا دورتموند وفولفوسبورج الألمانيين، وإنتر ميلانو الإيطالي.