أبرزهم تشيلسي وأرسنال.. ليفربول يفقد أليسون 6 مباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشفت صحيفة ميرور البريطانية عن المدة التي سيغيب عنها البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي بعد الإصابة التي تعرض لها في أولى مباريات الريدز بالدوري الإنجليزي للموسم الجديد.

وتعرض البرازيلي للإصابة خلال مشاركته في مباراة ليفربول أمام نورويتش سيتي في المباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي والتي فاز بها الريدز بنتيجة 4-1.

واضطر أليسون لمغادرة الملعب في الدقيقة 38 متأثرًا بإصابة قوية في ساقه تبين فيما بعد أنها إصابة في السمانة أجبرته على الغياب عن التدريبات.

ولم يحدد الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الإنجليزي مدة غياب حارسه واكتفى بالقول "سنفتقده لبضعة أسابيع".

ليفربول سيواجه تشيلسي مساء غد الأربعاء في مباراة السوبر الأوروبي وهي أولى المباريات التي سيغيب عنها الحارس البرازيلي.

"ميرور" تكهنت بمدة غياب أليسون والتي قد تمتد إلى النصف الثاني من سبتمبر المقبل، كما توقعت الصحيفة غياب البرازيلي عن 5 مباريات بالدوري بخلاف مواجهة الغد بالسوبر الأوروبي.

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المباريات التي قد يغيب عنها أليسون بحسب ميرور:

14 أغسطس: ليفربول x تشيلسي (كأس السوبر UEFA)

17 أغسطس: ساوثهامبتون x ليفربول (الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي)

24 أغسطس: ليفربول x أرسنال (الجولة الثالثة)

31 أغسطس: بيرنلي x ليفربول (الجولة الرابعة)

14 سبتمبر: ليفربول x نيوكاسل (الجولة الخامسة)

22 سبتمبر: تشيلسي x ليفربول (الجولة السادسة)