على رأسهم صلاح.. ليفربول يعلن قائمته استعدادًا لمواجهة تشيلسي بالسوبر الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير، الفني لليفربول الإنجليزي، عن قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة تشيلسي في تمام التاسعة مساء غد الأربعاء بالسوبر الأوروبي.

ويستضيف ملعب فودافون بارك في بشكتاش التركية مباراة السوبر الأوروبي والتي ستجمع بين بطل دوري أبطال أوروبا (ليفربول)، وحامل لقب الدوري الأوروبي (تشيلسي).

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وضم كلوب قائمة مكونة من 23 لاعبًا شهدت تواجد المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، بينما غاب الحارس البرازيلي أليسون بيكر والمدافع الكرواتي ديان لوفرين بسبب الإصابة.

وجاءت القائمة كالآتي: فابينيو، فان دايك، فينالدوم، ميلنر، كيتا، فيرمينو، ماني، صلاح، جوميز، أدريان، هندرسون، أوكسلاد- تشامبرلين، لالانا، شاكيري، بريوستر، روبرتسون، أوريجي، ماتيب، هوفر، كيليلر، ألكسندر-أرنولد، ايليوت وأندي لونيرجان.

ليفربول تُوج بلقب دوري أبطال أوروبا بالفوز على توتنهام بهدفين دون رد، بينما فاز تشيلسي على حساب أرسنال بنتيجة 4-1.