أزمة في الأهلي بسبب صالح ورمضان وعبد الحفيظ يهدد الثنائي

حذر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، الثنائى صالح جمعة ورمضان صبحى من افتعال أى أزمة خلال الفترة المقبلة وذلك بعد حالة عدم الرضا والامتعاض التى ظهرت على الثنائى بعد استبدالهما فى لقاء «اطلع برّه».
وحرص مارتن لاسارتى على التوجه لمصافحة رمضان صبحى بعد استبداله إلا أن اللاعب استمر فى السير نحو الدكة دون رد التحية لمدربه، ما جعل الأخير يقوم بالشد من أزره ووضع يده على كتفه أثناء مرور «رمضان»، فيما عبر صالح جمعة عن غضبه برمى قميص التسخين الذى أحضره له عامل غرف خلع الملابس لارتدائه بعد خروجه لدكة البدلاء مباشرة.
ويستأنف الفريق تدريباته، اليوم الثلاثاء، استعداداً لمواجهة فريق بيراميدز، المقرر إقامتها السبت المقبل، فى إطار منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر، وذلك عقب الراحة التى حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة بعد الفوز على فريق «اطلع برّه»، بطل جنوب السودان.
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