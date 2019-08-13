تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال اليوم في دوري أبطال آسيا

يخوض فريق الأهلي مواجهة مهمة ومصيرية أمام الهلال، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد جامعة الملك سعود في إطار مواجهات إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم .
ومن المقرر أن تنطلق المباراة فيالـ 7:30 مساءً بتوقيت مصر ، الـ 8:30 بتوقيت السعودية ، الـ 9:30 بتوقيت الإمارات وستنقل عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي وكذلك قناة الكأس 6 HD بصوت المعلق سمير اليعقوبي .
وإليكم تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال اليوم ..
حراسة المرمي: محمد العويس
الدفاع: حسين عبدالغني – محمد خبراني – محمد آل فتيل – عبدالله الحسون
الوسط: سلمان المؤشر – عبدالفتاح عسيري – جوزيف دي سوزا – دانييل أليكسيتش
الهجوم: دجانيني تافاريس – عمر السومة
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