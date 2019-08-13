المصرى يستأنف تدريباته ببورسعيد قبل معسكر بالإسماعيلية

يستأنف فريق الكرة بالنادى المصرى تدريباته على ملعبه ببورسعيد بعد الراحة التى حصل عليها اللاعبون لمدة ثلاثة أيام.

ومن المنتظر ان تستمر التدريبات الصباحية والمسائية حتى الانتقال لمعسكر جديد يقام فى الإسماعيلية السبت المقبل، للاستعداد لأول مباراة فى الكونفيدرالية الأفريقية بدور الـ 32 فى سبتمبر لمواجهة الفائز فى لقاء ماليندي بطل زنجبار ومقديشيو سيتي بطل الصومال، بعد انتهاء اللقاء الأول بينهما بالتعادل السلبي بدون

أهداف فى المباراة التى أقيمت الأحد الماضى على ملعب عماني بزنجبار فى ذهاب الدور التمهيدي من النسخة السابعة عشرة للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية .

ومن جانبه، أكد إيهاب جلال، المدير الفنى للمصرى، أن مباريات الاستعدادات يجب ألا تقلق الجماهير، فهى عبارة عن مباريات تجريبية وليست مباريات ودية.

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مشيراً " أقوم بتجربة كافة اللاعبين المتواجدين

معي، ونغير المراكز للاستفادة من دكة البدلاء بوجود لاعبين متميزين، من الممكن الإستفادة بهم فى مراكز أخرى تحتاج لتدعيم".

أكد أنه طلب من مجلس إدارة النادى برئاسة سمير حلبية تدعيم الفريق بثلاثة مدافعين تم اختيارهم وسيتم التوقيع معهم خلال الساعات القادمة، ومازالت القائمة المحلية مفتوحة وممكن القيد بها وستكون المباريات الخمس الودية فى معسكر الإسماعيلية هى الفيصل النهائى لعدد من اللاعبين، مشدداً أنه سيتم دعم الفريق بالشباب بشكل تدريجي، خاصة مع امتلاك عدد لا بأس به للإعتماد عليه فى المرحلة القادمة.