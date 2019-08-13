- 1/3
- 2/3
- 3/3
يستأنف فريق الكرة بالنادى المصرى تدريباته على ملعبه ببورسعيد بعد الراحة التى حصل عليها اللاعبون لمدة ثلاثة أيام.
ومن المنتظر ان تستمر التدريبات الصباحية والمسائية حتى الانتقال لمعسكر جديد يقام فى الإسماعيلية السبت المقبل، للاستعداد لأول مباراة فى الكونفيدرالية الأفريقية بدور الـ 32 فى سبتمبر لمواجهة الفائز فى لقاء ماليندي بطل زنجبار ومقديشيو سيتي بطل الصومال، بعد انتهاء اللقاء الأول بينهما بالتعادل السلبي بدونأهداف فى المباراة التى أقيمت الأحد الماضى على ملعب عماني بزنجبار فى ذهاب الدور التمهيدي من النسخة السابعة عشرة للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية .
ومن جانبه، أكد إيهاب جلال، المدير الفنى للمصرى، أن مباريات الاستعدادات يجب ألا تقلق الجماهير، فهى عبارة عن مباريات تجريبية وليست مباريات ودية.
مشيراً " أقوم بتجربة كافة اللاعبين المتواجدينمعي، ونغير المراكز للاستفادة من دكة البدلاء بوجود لاعبين متميزين، من الممكن الإستفادة بهم فى مراكز أخرى تحتاج لتدعيم".
أكد أنه طلب من مجلس إدارة النادى برئاسة سمير حلبية تدعيم الفريق بثلاثة مدافعين تم اختيارهم وسيتم التوقيع معهم خلال الساعات القادمة، ومازالت القائمة المحلية مفتوحة وممكن القيد بها وستكون المباريات الخمس الودية فى معسكر الإسماعيلية هى الفيصل النهائى لعدد من اللاعبين، مشدداً أنه سيتم دعم الفريق بالشباب بشكل تدريجي، خاصة مع امتلاك عدد لا بأس به للإعتماد عليه فى المرحلة القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر المصرى يستأنف تدريباته ببورسعيد قبل معسكر بالإسماعيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.