محمدي الدراويش يودع العزوبية غدًا عن طريق طاهر أبو زيد

يودع باهر المحمدى الظهير الأيمن للنادى الإسماعيلى ومنتخب مصر، حياة العزوبية، حيث قرر اللاعب الاحتفال بخطوبته مساء الأربعاء. وعلمت الوفد أن خطيبة اللاعب ترتبط بصلة قرابة مع طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، ونجم الأهلى ومنتخب مصر حيث يعتبر "زوج خالة" العروسة الذي رشح اللاعب للعروسة لعلمه بسلوكه الطيب وأخلاقه العالية. الأهلى ومنتخب مصر حيث يعتبر "زوج خالة" العروسة الذي رشح اللاعب للعروسة لعلمه بسلوكه الطيب وأخلاقه العالية. يغيب عن حفل خطوبة اللاعب جميع زملائه بالفريق، لتواجدهم في معسكر الفريق المغلق الذى يبدأ صباح اليوم بمدينة السادس من أكتوبر. في معسكر الفريق المغلق الذى يبدأ صباح اليوم بمدينة السادس من أكتوبر. يذكر أن المحمدى مرتبط بعقد مع الدراويش يمتد حتى نهاية 2023 بعدما قام المجلس بتمديد تعاقده مع الدراويش لمدة خمسة مواسم كاملة، وشارك مؤخراً مع منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

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