برشلونة يقترب من استعادة نيمار

يواصل نادي برشلونة الإسباني، مساعيه لاستعادة نجمه البرازيلي نيمار، الذي يلعب حاليًا في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" إن برشلونة اقترب بالفعل من استعادة نيمار، ليكون لاعبا ضمن صفوف الفريق بالموسم الجديد.

وأشارت إلى أن مسئولي برشلونة إريك أبيدال وخافيير بورداس، توجهوا إلى فرنسا من أجل مناقشة باريس سان جيرمان، في الموافقة على رحيل نيمار.

وتابعت "باريس سان جيرمان لن يتخلى عن نيمار بأقل من 22 مليون يورو،

وهو المبلغ الذي تعاقدت به إدارة النادي الباريسي مع اللاعب في 2014 حينما كان في صفوف برشلونة.

يذكر أن برشلونة يسعى لاستعادة نيمار، في ظل حديث اللاعب في أكثر من مناسبة عن رغبته في مغادرة باريس سان جيرمان، وهو ما سبب له أزمة مع إدارة النادي.