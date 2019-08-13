ميلان يسعى للتعاقد مع نجم ريال مدريد

يسعى نادي ايه سي ميلان الإيطالي، إلى تدعيم خط وسط الفريق، بالتعاقد مع نجم ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وقالت صحيفة " لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية إن ميلان يسعى لضم الإسباني، إيسكو، لاعب ريال مدريد. إن ميلان يسعى لضم الإسباني، إيسكو، لاعب ريال مدريد. وأشارت إلى أن الفريق سينتظر العائد من بيع حارسه دوناروما، من أجل تمويل صفقة إيسكو، لينضم للروسونيري. أجل تمويل صفقة إيسكو، لينضم للروسونيري. يذكر أن إيسكو لم يشارك بشكل منتظم مع ريال مدريد الموسم الماضي، بالإضافة لقيام العديد من التقارير بذكر احتمالية رحيل اللاعب في صفقة تبادلية إلى باريس سان جيرمان لضم نيمار.

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