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يوفنتوس يطالب إريكسن بعدم تجديد تعاقده مع توتنهام

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يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية إن يوفنتوس كثف إتصالاته مع إريكسن في الفترة الأخيرة، حتى لا يقوم بتجدد تعاقده مع توتنهام والذي ينتهى

الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن يوفنتوس يسعى لضم إريكسن في صفقة انتقال حر بشكل مجاني، كما حدث خلال العديد من الصفقات التي أبرمها الفريق الإيطالي مؤخراً.

وتابعت "توتنهام يسعى للمحافظة على تواجد

إريكسن ضمن صفوف الفريق، وعرض عليه راتب أسبوعي بـ200 ألف جنيه إسترليني، ليوافق على تجديد تعاقده".

يذكر أن إريكسن نال إهتمام العديد من الأندية الأوروبية خلال الصيف الحالي، وكان من ضمن إهتمامات نادي الإسباني، إلا أن توتنهام قد يتمسك باللاعب في ظل صعوبة تعويض رحيله بعد إغلاق باب الإنتقالات في إنجلترا.

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