يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقالت صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية إن يوفنتوس كثف إتصالاته مع إريكسن في الفترة الأخيرة، حتى لا يقوم بتجدد تعاقده مع توتنهام والذي ينتهىالصيف المقبل.
وأشارت إلى أن يوفنتوس يسعى لضم إريكسن في صفقة انتقال حر بشكل مجاني، كما حدث خلال العديد من الصفقات التي أبرمها الفريق الإيطالي مؤخراً.
وتابعت "توتنهام يسعى للمحافظة على تواجدإريكسن ضمن صفوف الفريق، وعرض عليه راتب أسبوعي بـ200 ألف جنيه إسترليني، ليوافق على تجديد تعاقده".
يذكر أن إريكسن نال إهتمام العديد من الأندية الأوروبية خلال الصيف الحالي، وكان من ضمن إهتمامات نادي ريال مدريد الإسباني، إلا أن توتنهام قد يتمسك باللاعب في ظل صعوبة تعويض رحيله بعد إغلاق باب الإنتقالات في إنجلترا.
كانت هذه تفاصيل خبر يوفنتوس يطالب إريكسن بعدم تجديد تعاقده مع توتنهام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.