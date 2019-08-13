23 لاعبًا في قائمة ليفربول استعدادًا لكأس السوبر الأوروبي

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، قائمة الفريق التي ستتوجه إلى تركيا، لخوض مواجهة السوبر الأوروبي أمام تشيلسي غداً الأربعاء.
ويغادر فريق ليفربول، اليوم الثلاثاء، مطار جون لينونمتجهين إلى إسطنبول، لمواجهة تشيلسي بقيادة فرانك لامبارد.
وجاءت قائمة ليفربول كالتالي :
حراسة المرمى: أدريان، أندي لونرجان، كاومهين كيليهر
الدفاع : فيرجيل فان دايك،فابينهو، جوزيف جوميز، ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، أندرو روبرتسون، كي-يانا هوفر
الوسط : جيمس ميلنر، جيورجينهو فاينالدوم، نابي كيتا، جوردان هندرسون، تشامبرلين، آدم لالانا، شكوردان شاكيري، هارفي إليوت
الهجوم : محمد صلاح، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو، ديفوك أوريجي، ريان بريوستر
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