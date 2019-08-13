بيريسيتش: سأقاتل مع بايرن ميونخ من أجل دوري أبطال أوروبا

أبدى الدولي الكرواتي إيفان بيريسيتش، المنتقل حديثًا لفريق بايرن ميونخ على سبيل الإعارة، سعادته بالانتقال إلى صفوف الفريق البافاري.
وكان بايرن ميونخ أعلن، اليوم، ضم بيريسيتش إلى صفوف الفريق قادمًا من إنتر ميلانعلى سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.
وقال بيريسيتش في تصريحات للموقع الرسمي لبايرن ميونخ "أنا سعيد للغاية بالعودة إلى ألمانيا مرة أخرى، خاصة مع الإنضمامإلى البايرن أحد أكبر الأندية في أوروبا".
وتابع "نسعى للمنافسة هذا الموسم بكافة البطولات، ليس فقط الدوري الألماني، وكأس ألمانيا، وإنما كذلك في دوري أبطال أوروبا".
يذكر أن بايرن ميونخ سيفتتح مشواره في البوندسليجا، الجمعة المقبل، بمواجهة ضد هيرتا برلين في الجولة الافتتاحية للمسابقة.
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