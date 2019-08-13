رسميًا.. إيفان بيريسيتش ينضم إلى بايرن ميونخ

نجح بايرن ميونخ الألماني، اليوم، في ضم الدولي الكرواتي إيفان بيريسيتش قادمًا من انتر ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية

الحالية.

وأعلن النادي البافاري عبر موقعه الرسمي، نجاحه في التعاقد مع إيفان بيريسيتش صاحب الـ 30 عاما، لمدة

موسم واحد على سبيل الإعارة، بعقد ينتهي في 30 يونيو 2020، مع وجود بند بأحقية الشراء.

ولعب بيريسيتش، من قبل في الدوري الألماني، حيث كان لاعبا بصفوف كل من فولفسبورج وبوروسيا دورتموند.

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