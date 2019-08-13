جيمس ميلنر: مواجهة ليفربول وتشيلسي في السوبر الأوروبي صعبة

أبدى جيمس ميلنر نجم ليفربول الإنجليزي، رغبته في أن يتمكن الفريق من تحقيق لقب السوبر الأوروبي.
ويستعد ليفربول لمواجهة بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لمواجهة تشيلسي بطل الدوري الأوروبي، في مباراة السوبر،في التاسعة من مساء غد الأربعاء، في تركيا.
وقال ميلنر في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول "إنها بطولة خاصة، فعليك أن تكون فائزًا بلقب كبيركي تصل إليها، ومن المهم أن نفوز بها".
وواصل "ستكون أفضل طريقة لبداية الموسم إن نحصل على الكأس الأوروبي، ولكننا نعلم إنها مباراة صعبة، فاللقاء في بداية الموسم أمام خصم قوي".
وتابع " لا يوجد ما هو أفضل من أن تبدأ موسمك بالفوز بلقب".
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