اخبار الرياضه

جيمس ميلنر: مواجهة ليفربول وتشيلسي في السوبر الأوروبي صعبة

0 نشر
0 تبليغ
Advertisements

أبدى جيمس ميلنر نجم الإنجليزي، رغبته في أن يتمكن الفريق من تحقيق لقب السوبر الأوروبي.

ويستعد ليفربول لمواجهة بطل الموسم الماضي، لمواجهة بطل الدوري الأوروبي، في مباراة السوبر،

في التاسعة من مساء غد الأربعاء، في تركيا.

وقال ميلنر في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول "إنها بطولة خاصة، فعليك أن تكون فائزًا بلقب كبير

كي تصل إليها، ومن المهم أن نفوز بها".

وواصل "ستكون أفضل طريقة لبداية الموسم إن نحصل على الكأس الأوروبي، ولكننا نعلم إنها مباراة صعبة، فاللقاء في بداية الموسم أمام خصم قوي".

وتابع " لا يوجد ما هو أفضل من أن تبدأ موسمك بالفوز بلقب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جيمس ميلنر: مواجهة ليفربول وتشيلسي في السوبر الأوروبي صعبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا