موناكو يخطف هداف آندرلاخت وجلطة سراي من إيفرتون

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تمكنت إدارة نادي موناكو الفرنسي من شراء المهاجم النيجيري الشاب “أونيكورو” من إيفرتون مقابل 13 مليون يورو بالإضافة إلى 1.5 مليون يورو متغيرات حسب الأداء الذي سيقدمه اللاعب في الليج آ بموسم 2020/2019.
وجاء انتقال هنري أونيكورو صادمًا بالنسبة لعشاق إيفرتون، نظرًا لتسجيله عدد وافر من الأهداف أثناء فترتي إعارته لناديي آندرلاخت وجلطة سراي، بواقع 9 أهداف في 19 مباراة بالدوري البلجيكي موسم 2018/2017، و14 هدفًا في 31 مباراة بالدوري التركي موسم 2019/2018.
وكلف انضمام هنري أونيكورو لصفوف إيفرتون حوالي سبعة ملايين جنيه إسترليني في صيف 2017، بعد أن سجل 23 هدفًا في 38 مباراة بالدوري البلجيكي رفقة نادي أوبن الذي يُدربه حاليًا أسطورة ريال مدريد “كلود ماكيليلي”.
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ولم يحظ هنري أونيكورو بفرصة للعب الأدوار الأولى مع منتخب نيجيريا في كأس أمم أفريقيا 2019، إذ اكتفى بلعب 13 دقيقة فقط في نصف النهائي أمام الجزائر، بسبب تفضيل المدير الفني للثلاثي شيكويزي وإيجالو وأحمد موسى.
وقال اللاعب في تصريحاته “أود أن أشكر إيفرتون فقد منحني أفضل فرصة وأهم تجربة في حياتي المهنية حين وافق على إعارتي لنادي جلطة سراي”.
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