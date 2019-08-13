سامبدوريا يضم الجزائري مهدي لاريس بعقد طويل الأمد

اعلان

أعلن نادي سامبدوريا الإيطالي عبر موقعه الرسمي، نجاحه في شراء لاعب الوسط الجزائري الفرنسي “مهدي بسكال لاريس” منتصف هذا الأسبوع، موقعًا على عقد طويل الأمد سيستمر حتى يونيه 2024.

وتعتقد وسائل إعلام إيطالية أن انضمام اللاعب الذي يُجيد كجناح أيمن وفي مركز الإرتكاز (بوكس تو بوكس) كلف خزينة سامبدوريا مبلغ 2.5 مليون يورو، وهي نفس القيمة السوقية لصاحب الـ 21 عامًا.

وشارك مهدي في 24 مباراة بالموسم الماضي رفقة كييفو فيرونا من بينهم مباراة واحدة ببطولة كأس إيطاليا خسرها الفريق أمام كالياري، لكنها شهدت تسجيله لهدفه الوحيد في الموسم، علمًا بأنه صنع هدفين في السيري آ كانا أمام ميلان.

Advertisements

اعلان

وتدرج مهدي لاريس بين الفئات العمرية لنادي كييفو فيرونا في السنوات الأربع الماضية إلى أن وصل للفريق الأول في موسم 2019/2018.

وكان اللاعب المولود في فرنسا قبل أيام من انطلاق كأس العالم 1998 خاض تجربة قصيرة مع شباب نادي يوفنتوس تحت 19 عامًا بنظام الإعارة من كييفو بموسم 2017/2016.