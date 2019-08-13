رياضة | الباسل ودعبس يحضران اجتماع روؤساء بعثات دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الباسل ودعبس يحضران اجتماع روؤساء بعثات دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد اليوم بمقر اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الإفريقية بالمغرب إجتماع روؤساء البعثات لمناقشة المشاكل والشكاوى الخاصة بكل بعثة.

تواجد في الإجتماع كلا من المهندس الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس البعثة والعميد يحي دعبس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة.

عرض روؤساء البعثات مشاكلهم والتحفظات الخاصة بكل بعثة ومناقشة مواعيد فتح القرية الأولمبية لإستقبال اللاعبين وكذلك مواعيد تسكين البعثات في المدن الأخرى.

حرص المهندس الباسل عبدالله والعميد يحي دعبس على عرض كل ملاحظات البعثة المصرية بعد الجولة التي قام بها الوفد الإداري المصري خلال الأيام الماضية وتم خلالها وضع تصور عام وتحديد كافة مطالب البعثة المصرية.