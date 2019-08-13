رياضة | الصفاقسي التونسي يرد بقوة على الأهلي بشأن الصفقة التي لم تكتمل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصفاقسي التونسي يرد بقوة على الأهلي بشأن الصفقة التي لم تكتمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى مسؤولو النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، محادثات شفوية من جانب مسؤولو الصفاقسي التونسي، للإطلاع على آخر ما وصل إليه الأمر بشأن تجنيد عمرو جمال مهاجم الفريق، والمعار للفريق التونسي بالانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد مسؤولو الأهلي لنظرائهم، أنهم يسعون لإيجاد حل بشتى الطرق مع الإدارة العسكرية لإنهاء الأمر والسماح للاعب بالخروج للإعارة، إلا أنه في نفس الوقت يبدو الأمر صعبا.

وطالبت إدارة الصفاقسي، برد قيمة إعارة اللاعب بالإضافة إلى تعويض مادي، في حال فشل الصفقة وانتقاله إلى صفوف طلائع الجيش بالموسم الجديد.

وكان الصفاقسي التونسي أعلن عن التعاقد مع عمرو جمال مهاجم الأهلي، لمدة عام على سبيل الإعارة موسم واحد مع وجود بند يتيح الشراء النهائي مستقبلا.