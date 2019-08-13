رياضة | صفقة مدوية تقترب من مدريد

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غاب المهاجم الإسباني رودريجو مورينو اليوم الثلاثاء عن تجريب فريقه فالنسيا في منشآت مدينة باترنا الرياضية، ليؤكد الشائعات التي تشير إلى اقترابه من الانتقال لصفوف أتلتيكو مدريد، وفقاً لما نشرته صحيفة ماركا الرياضية.

وقال المدير العام للنادي، ماتيو أليماني، لوسائل الإعلام إنه سيكون هناك أنباء جديدة بخصوص مستقبل اللاعب صاحب الـ28 عاماً والمولود في ريو دي جانيرو البرازيلية.

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ورغم أن موقف فالنسيا المبدئي كان رافضاً للصفقة، يبدو أن التحركات الأخيرة جعلت رودريجو يقترب أكثر من واندا متروبوليتانو.

وكان رودريغو انتقل لصفوف فالنسيا في صيف 2015 قادماً من بنفيكا البرتغالي، بعدما احترف لمدة موسم في صفوف "الخفافيش" على سبيل الإعارة.

وتبلغ القيمة السوقية للاعب، الذي سجل الموسم الماضي 15 هدفاً مع فالنسياً في 51 مباراة، 50 مليون يورو.