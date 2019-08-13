رياضة | مفاجأة وحيدة في تشكيلة الأهلي أمام بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة وحيدة في تشكيلة الأهلي أمام بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الجهاز الفني بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي على التشكيل الذي سيدفع به في مواجهة بيراميدز يوم السبت المقبل في بطولة كأس مصر.

وسيدفع الأوروجوياني لاسارتي بالحارس محمد الشناوي بدلا من علي لطفي الذي خاض مباراة اطلع بره بطل جنوب السودان يوم الأحد الماضي في الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويعول لاسارتي على خبرة الشناوي في المباريات الكبيرة، حيث يظهر الحارس بشكل مميز في الفترة الأخيرة مع الأهلي، وسيكون الاعتماد عليه في مباراة بيراميدز القوية يوم السبت القادم.