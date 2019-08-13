رياضة | عاجل.. نجم الأهلي يرفض طلب سيد عبد الحفيظ ويطلب الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نجم الأهلي يرفض طلب سيد عبد الحفيظ ويطلب الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء أن نجم الأهلي رفض العرض الذي تقدم به سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء للاستمرار مع الفريق الموسم المقبل.

وعقد سيد عبد الحفيظ جلسة مع أحمد حمدي صانع ألعاب الأهلي من أجل حسم مستقبله، حيث طلب مدير الكرة من اللاعب الخروج على سبيل الإعارة والعودة الموسم القادم.

ورفض حمدي الرضوخ لطلب عبد الحفيظ، ويرغب في الرحيل عن الأهلي نهائيا، رافضا بشكل قاطع فكرة رحيله على سبيل الإعارة.