الامارات | مارسيليا يفسخ عقد لاعب بسبب الكذب

شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيليا يفسخ عقد لاعب بسبب الكذب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر نادي اولمبيك مارسيليا الفرنسي تسريح مدافعه عادل رامي بعد هروبه من التدريبات من أجل المشاركة في مسابقة للمصارعة في الطين بتليفزيون الواقع.
وأخبر عادل رامي ناديه بأنه يعاني من الإصابة وأنه غير قادر على خوض التدريبات، لكن تم مشاهدته في برنامج "فورت بويار" أثناء حضوره منافسات للمصارعة.
واجتمع محامو مارسيليا مع ممثلي عادل رامي وأبلغوهم بإنهاء عقد اللاعب البالغ من العمر 33 عاما.
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