شكرا لقرائتكم اليو ديانج يثير الخلاف بين الأهلى ولاسارتي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح مسئولو الأهلى فى التعاقد مع المالي اليو ديانج دفندر مولودية الجزائرخلال الميركاتو الصيفي الجاري، لتدعيم وسط الفريق فى الموسم المقبل، وهى الصفقة التي أثارت بعض الخلافات بين إدارة الأهلى متمثلة في لجنة التخطيط والأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.

وعلم الخليج 365 أنه بعد عرض اللاعب المالي على المدرب الأورجوياني وافق على ضمه، قبل أن يعود ويرفض ضمه بحجة عدم الحاجة الفنية إليه، إلا أن إدارة الأهلى أصرت على التعاقد مع اللاعب، خاصة أنها ترى أنه سيصبح مستقبل النادي نظراً لصغر سنه وامتلاكه امكانيات بدنية وفنية جيدة.

ولم يضع لاسارتي برنامج لتجهيز اليو ديانج خلال التدريبات الأخيرة تمهيداً للدفع به فى المباريات سواء المحلية أو الإفريقية، مما يعني أن اعتماد المدرب الأورجوياني فى منطقة وسط الملعب سيكون على الثنائي عمرو السولية وحمدي فتحي بصفة أساسية، على أن يكون حسام عاشور بديلاً لأياً منهم، ويكون ديانج هو الخيار الأخير فى هذا المركز.