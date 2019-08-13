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شكرا لقرائتكم سموحة يخطف صانع ألعاب الأهلي فى صفقة انتقال حر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووقع يوسف علاء قائد فريق شباب الأهلى السابق، على عقود انتقاله لسموحة لمدة 3 مواسم مقبلة، فى حضور وليد بدر المدير الإداري لسموحة وعمرو إسماعيل إداري الفريق ومحمد الزيات وكيل اللاعب.
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