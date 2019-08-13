شكرا لقرائتكم سموحة يخطف صانع ألعاب الأهلي فى صفقة انتقال حر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمكن مسئولو نادي سموحة، من التعاقد مع يوسف علاء، صانع ألعاب النادي الأهلى فى صفقة انتقال حر، بعد إلغاء مسابقة الـ97 ،ولم تقم الإدارة الحمراء بقيد اللاعب فى قائمة الفريق بالموسم المقبل.

ووقع يوسف علاء قائد فريق شباب الأهلى السابق، على عقود انتقاله لسموحة لمدة 3 مواسم مقبلة، فى حضور وليد بدر المدير الإداري لسموحة وعمرو إسماعيل إداري الفريق ومحمد الزيات وكيل اللاعب.