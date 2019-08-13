الزمالك يكثف خطوات التصعيد فى أزمة كهربا...

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ويحاول الزمالك أن يحفظ حقوقه من خلال الاتحاد المصرى لكرة القدم بعدما أرسل أفيس البرتغالى شكوى رسمية مؤخرا إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ضد اتحاد الكرة المصرى والزمالك بسبب رفض إرسال البطاقة، وهو ما دفع الفيفا لإرسال خطاب للجبلاية يطلب توضيح موقفها وأسباب عدم إرسال بطاقة اللاعب لناديه الجديد.
وجاء رد اتحاد الكرة للفيفا على شكوى أفيس البرتغالى، أن اللاعب مرتبط بعقد سار مع ناديه الزمالك ويتبقى فيه 3 مواسم مقبلة، بجانب أن العقد موثق فى الاتحاد، ولا صحة لما يتردد حول ادعاءات اللاعب ببطلانه، وهو ما يمنع اتحاد الكرة من إرسال بطاقة اللاعب للبرتغال، لأن اللاعب خالف عقده مع الزمالك.
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