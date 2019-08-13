شكرا لقرائتكم الزمالك يكثف خطوات التصعيد فى أزمة كهربا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاطب مسئولو نادى الزمالك، مسئولو اتحاد الكرة لمصري، من أجل سرعة مخاطبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لمعرفة ما حدث فى الشكوى المقدمة ضد محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق الذى رحل إلى نادي أفيس البرتغالى فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويكثف مسئولى الزمالك خطوات التصعيد ضد محمود كهربا، وذلك بعد أن أرسل الزمالك ملف اللاعب إلى الجبلاية والمتضمن عقد اللاعب الموثق لصالح القلعة البيضاء من اتحاد الكرة ومستندات تفيد حصوله على مستحقاته المالية من القلعة البيضاء بجانب تسجيلات للاعب تعبر عن سعادته بالتواجد داخل القلعة البيضاء قبل رحيله بعد إدعائه إن عقده غير سليم وهو ما أكد مسئولى الزمالك عدم صحته فى الوقت الحالى .

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ويحاول الزمالك أن يحفظ حقوقه من خلال الاتحاد المصرى لكرة القدم بعدما أرسل أفيس البرتغالى شكوى رسمية مؤخرا إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ضد اتحاد الكرة المصرى والزمالك بسبب رفض إرسال البطاقة، وهو ما دفع الفيفا لإرسال خطاب للجبلاية يطلب توضيح موقفها وأسباب عدم إرسال بطاقة اللاعب لناديه الجديد.

وجاء رد اتحاد الكرة للفيفا على شكوى أفيس البرتغالى، أن اللاعب مرتبط بعقد سار مع ناديه الزمالك ويتبقى فيه 3 مواسم مقبلة، بجانب أن العقد موثق فى الاتحاد، ولا صحة لما يتردد حول ادعاءات اللاعب ببطلانه، وهو ما يمنع اتحاد الكرة من إرسال بطاقة اللاعب للبرتغال، لأن اللاعب خالف عقده مع الزمالك.