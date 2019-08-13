شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يقترب من ضم مؤيد العجان لتدعيم الجبهة اليسري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفاوض النادي الاسماعيلي نظيره الوحدة السوري للتعاقد مع مؤيد العجان الظهير الأيسر للفريق لتدعيم الجبهة اليسري التي تعاني فى الدراويش بعد رحيل طارق طه لبيراميدز، وسبق لمؤيد العجان اللعب في صفوف الزمالك.

ورفض الوحدة السوري فكرة بيع اللاعب بشكل نهائي ووافق علي مبدأ الإعارة مؤكدا أنه يفضل إعارة العجان كل موسم للاستفادة المادية من وراء الصفقة بشكل أفضل .

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ووضع الاسماعيلي مبلغ قيمته 100 الف دولار لاستعارة العجان مع دفع 100 الف دولار اخري للاعب فيما رفض الوحدة السوري هذا المبلغ وطلب الحصول علي 150 ألف دولار نظير الإعارة موسما ومازالت المفاوضات جارية بين الناديين .

وكان مسئولو لجنة التعاقدات بالنادى الإسماعيلى كثفوا المفاوضات للتعاقد مع ظهير أيسر فى الدورى السورى، بعدما فشلت كل المساعى للتعاقد مع لاعب محلى يجيد فى الجبهة اليسرى.

ويسابق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة محمود جابر الزمن لإنهاء أزمة الجبهة اليسرى للدراويش فى ظل عدم وجود لاعب يجيد اللعب كظهير أيسر فى قائمة الفريق الأصفر بعد رحيل طارق طه لصفوف بيراميدز.