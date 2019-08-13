شكرا لقرائتكم الجونة يقرر الإستغناء عن الأثيوبي لجاتوش بانوم ويوجه له الشكر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه نادي الجونة الشكر للاعبه الدولي الإثيوبي جاتوش بانوم والذي انضم للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية وشارك طوال الموسم ٢٠١٨-٢٠١٩، ونشرت الصفحات الرسمية لنادي الجونة على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة شكر لجاتوش متمنيين له التوفيق خلال مسيرته الرياضية. وشارك جاتوش مع الجونة في ٣١ مباراة وسجل هدفين، وجاء رحيله بناءاً على تقرير من الجهاز الفني.

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