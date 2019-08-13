بايرن يحجز مقعده في الدور الثاني لكأس ألمانيا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - حجز فريق بايرن ميونخ حامل اللقب مقعده في الدور الثاني لكأس ألمانيا لكرة القدم بفوزه على مضيفه إنيرجي كوتبوس 3 -1 يوم الاثنين في الدور الأول.
وانتهى الشوط الأول بتقدم بايرن بهدف سجله المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 32 وفي الشوط الثاني أحرز الفرنسي كينغسلي كومان الهدف الثاني للنادي البافاري في الدقيقة 65 قبل أن يحرز ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 85، وتكفل بيركان تاز بتسجيل الهدف الوحيد لإنيرجي كوتبوس في الوقت بدل الضائع من ضربة جزاء.
ونجح فريق فولفسبورغ في التغلب على النقص العددي بعد حالة طرد وتمكن في الوقت الإضافي من الصعود إلى الدور الثاني بفوزه على هالسشير 5 -3.
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