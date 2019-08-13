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شكرا لقرائتكم ألميريا يقدم مدربه الجديد بيدرو إيمانويل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قدم نادي ألميريا الإسباني مدربه الجديد بيدرو مانويل للإعلام والجماهير في مؤتمر صحافي عقد يوم الاثنين، للحديث عن أهدافه المستقبلية.
وأكد إيمانويل الحائز على كأس الملك السعودي رفقة نادي التعاون أنه تجاهل العروض من أجل مشروع ألميريا، وقال: كانت المفاوضات سريعة للغاية، وحينها كان أمامي بعض العروض من أندية أخرى، لكن عندما وصلني عرض ألميريا لم أستطع الرفض.
وزاد: نهدف للصعود إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني وسنعمل بجد لحدوث ذلك، لكننا نحتاج الصبر، وسأدرس الوضع العام للفريق قبل تقديم تقرير فني يتضمن كافة احتياجات الفريق إلى المالك تركي آل الشيخ.
وأضاف إيمانيول: أريد أن يلعب الفريق لتحقيق الفوز، حتى الآن نجح اللاعبون في التدريبات بشكل ملحوظ ولن نجري الكثير من التغييرات المفاجئة، سنحدد أهدافنا بعناية، ونحن بحاجة إلى المشجعين في هذه اللحظة لأن المشروع مهم جداً للمدينة وسنعمل بشكل جاد من أجل ألميريا.
وحول الاستقطابات المتوقعة قال، : نبحث عن لاعبين ذوي جودة عالية في الدرجة الثانية، لاعبون بإمكانهم إضافة الكثير لنا في مشوارنا نحو الصعود.
واشترى تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفية في السعودية الشهر الماضي نادي ألميريا، والذي سبق له التواجد في دوري الدرجة الأولى الإسباني أكثر من موسم.
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