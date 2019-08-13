مواجهة نارية في السوبر الاوربي .. « تشيلسي الجريح يصطدم بـ ليفربول»

رضا علي



تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة غدا الأربعاء صوب ملعب فودافون أرينا بالعاصمة التركية إسطنبول , الذي يستضيف مواجهة نارية بين ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا، وغريمه تشيلسي بطل الدوري الأوروبي.

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه في الجولة الاولي بالدوري على ضيفه نورويتش سيتي، بأربعة اهداف مقابل هدف , بينما يدخل تشيلسي اللقاء بعد هزيمته امام مانشستر يونايتيد برباعية نظيفة .

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الكرة الأوروبية التي تجمع فيها مباراة السوبر الأوروبي بين فريقين من إنجلترا.

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وتوج ليفربول في الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا، ليمنح مدربه كلوب فرصة المنافسة على لقب السوبر الأوروبي للمرة الأولى، بعد 3 محاولات فاشلة لبلوغ هذه المباراة.

في المقابل، توج تشيلسي في الموسم الماضي بلقب الدوري الأوروبي، ليضرب موعدًا مع ليفربول في هذا اللقاء الإنجليزي الخالص على لقب السوبر الأوروبي.