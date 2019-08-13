مباراة العراق والبحرين فى “نهائي بطولة غرب آسيا 2019” الموعد و القنوات الناقلة

مباراة العراق والبحرين فى نهائي بطولة غرب آسيا 2019 ينتظهرها جمهور الكرة فى الوطن العربى، فقد صعد منتخب العراق كأول مجموعه بعد فوزه فى ثلاث مباريات وتعادل مباراة واحدة، بينما منتخب البحرين فاز فى مبارتين و تعادل مباراة، و قاز المنتخب العراقى بهذه البطولة مرة واحدة فى عام 2002، بينما المنتخب البحرينى لم يسبق له أن فاز بها من قبل، حيث أكثر المنتخبات فوزاً بهذه البطولة هو منتخب ايران الذى فازبها اربع مرات.

موعد مباراة العراق والبحرين فى نهائى بطولة غرب أسيا

مباراة العراق والبحرين فى نهائي بطولة غرب آسيا 2019، سيكون موعدها يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2019، و سيكون توقيت المباراة حسب الدول العربية كالآتى:

تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت العراق و السعودية والبحرين و الكويت وقطر و اليمن

تمام السابعة والنصف بتوقيت سوريا والاردن ولبنان وفلسطين

السادسة والنصف بتوقيت القاهرة والسودان وليبيا

الخامسة والنصف بتوقيت تونس و الجزائر و المغرب

الرابعة والنصف بتوقيت موريتانيا وجرينتش

الثامنة والنصف بتوقيت الامارات وسلطنة عمان

القنوات الناقلة لمباراة العراق والبحرين

مباراة العراق والبحرين فى نهائي بطولة غرب آسيا 2019، ستكون منقولة على عدد من القنوات العربية المفتوحة ومن بين هذه القنوات