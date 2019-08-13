شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. اليو ديانج يثير الخلاف بين الأهلى ولاسارتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولو الأهلى فى التعاقد مع المالي اليو ديانج دفندر مولودية الجزائر خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لتدعيم خط وسط الفريق فى الموسم المقبل، وهى الصفقة التي أثارت بعض الخلافات بين إدارة الأهلى متمثلة في لجنة التخطيط والأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.

وعلم سوبر كورة أنه بعد عرض اللاعب المالي على المدرب الأورجوياني وافق على ضمه، قبل أن يعود ويرفض ضمه بحجة عدم الحاجة الفنية إليه، إلا أن إدارة الأهلى أصرت على التعاقد مع اللاعب.

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