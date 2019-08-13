شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. اليو ديانج يثير الخلاف بين الأهلى ولاسارتي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولو الأهلى فى التعاقد مع المالي اليو ديانج دفندر مولودية الجزائر خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لتدعيم خط وسط الفريق فى الموسم المقبل، وهى الصفقة التي أثارت بعض الخلافات بين إدارة الأهلى متمثلة في لجنة التخطيط والأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.
وعلم سوبر كورة أنه بعد عرض اللاعب المالي على المدرب الأورجوياني وافق على ضمه، قبل أن يعود ويرفض ضمه بحجة عدم الحاجة الفنية إليه، إلا أن إدارة الأهلى أصرت على التعاقد مع اللاعب.
كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة .. اليو ديانج يثير الخلاف بين الأهلى ولاسارتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.