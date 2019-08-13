شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يضم صانع ألعاب الأهلى 3 سنوات فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولو نادى سموحة فى ضم يوسف علاء صانع ألعاب الأهلى فى صفقة انتقال حر، بعد إلغاء مسابقة الـ97، ولم تقم الإدارة الحمراء بقيد اللاعب فى قائمة الفريق بالموسم المقبل. ووقع يوسف علاء قائد فريق شباب الأهلى السابق على عقود انتقاله لسموحة لمدة 3 مواسم مقبلة، فى حضور وليد بدر المدير الإدارى لسموحة وعمرو إسماعيل إدارى الفريق ومحمد الزيات وكيل اللاعب.

يوسف علاء

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