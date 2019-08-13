شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطالب الجبلاية بمخاطبة الفيفا بشأن قضية كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مسئولو نادى الزمالك من اتحاد الكرة، سرعة مخاطبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشأن الشكوى المقدمة ضد محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق الذى رحل إلى أفيس البرتغالى فى فترة الانتقالات الصيفية.

ويرغب مسئولو القلعة البيضاء فى تكثيف خطوات التصعيد ضد محمود كهربا، حيث سبق وأرسل الزمالك ملفا إلى الجبلاية تضمن عقد اللاعب الموثق لصالح النادى الأبيض من اتحاد الكرة ومستندات تفيد حصوله على مستحقاته المالية من القلعة البيضاء بجانب تسجيلات للاعب تعبر عن سعادته بالتواجد داخل القلعة البيضاء قبل رحيله بعد ادعائه إن عقده غير سليم وهو ما أكد مسئولو الزمالك عدم صحته فى الوقت الحالى.

ويريد الزمالك بهذا الملف أن يحفظ حقوقه من خلال الاتحاد المصرى لكرة القدم بعدما أرسل أفيس البرتغالى شكوى رسمية مؤخرا إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ضد اتحاد الكرة المصرى والزمالك بسبب رفض إرسال البطاقة، وهو ما دفع الفيفا لإرسال خطاب للجبلاية يطلب توضيح موقفها وأسباب عدم إرسال بطاقة اللاعب لناديه الجديد.

وتضمن رد اتحاد الكرة للفيفا على شكوى أفيس البرتغالى، أن اللاعب مرتبط بعقد سار مع ناديه الزمالك ويتبقى فيه 3 مواسم مقبلة، بجانب أن العقد موثق فى الاتحاد، ولا صحة لما يتردد حول ادعاءات اللاعب ببطلانه، وهو ما يمنع اتحاد الكرة من إرسال بطاقة اللاعب للبرتغال، لأن اللاعب خالف عقده مع الزمالك.