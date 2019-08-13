شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يطلب استعارة السورى مؤيد العجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل النادى الإسماعيلى فى مفاوضات مكثفة مع نظيره الوحدة السورى للتعاقد مع مؤيد العجان الظهير الأيسر للفريق لتدعيم الجبهة اليسرى، التى تعانى بعد رحيل طارق طه لبيراميدز، وسبق ولعب مؤيد العجان فى صفوف الزمالك.

ورفض الوحدة السورى فكرة بيع اللاعب بشكل نهائى ووافق على مبدأ الإعارة، مؤكدا أنه يفضل إعارة العجان كل موسم للاستفادة المادية من وراء الصفقة بشكل أفضل.

وعرض الإسماعيلى دفع 100 ألف دولار لاستعارة العجان مع دفع 100 ألف دولار أخرى للاعب فيما رفض الوحدة السورى هذا المبلغ وطلب الحصول على 150 الف دولار نظير الإعارة موسما ومازالت المفاوضات جارية بين الناديين.

وكان ”الخليج 365” قد أشار لقيام مسئولى لجنة التعاقدات بالنادى الإسماعيلى بمفاوضات مكثفة للتعاقد مع ظهير أيسر فى الدورى السورى، بعدما فشلت كل المساعى للتعاقد مع لاعب محلى يجيد فى الجبهة اليسرى.

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كما يسابق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة محمود جابر الزمن لإنهاء أزمة الجبهة اليسرى للدراويش فى ظل عدم وجود لاعب يجيد اللعب كظهير أيسر فى قائمة الفريق الأصفر بعد رحيل طارق طه لصفوف بيراميدز.

كان الإسماعيلى قد فى مفاوضات مع مكثفة مع أكثر من ظهير أيسر بالدورى المصرى، تمهيداً للتعاقد مع لاعبين يجيدان اللعب فى هذا المركز فى ظل رغبة الجهاز الفنى فى إبعاد أحمد أيمن لاعب الفريق الصاعد الذى يشارك بمركز الظهير الأيسر لحل الأزمة لمركزه الأصلى كمدافع.

وتعاقد الإسماعيلى مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودى وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطى دونجا من الزمالك، بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى فضلا عن التعاقد مع العراقى همام طارق وخليل حجى نيمار وحمدى الزوى ومحمد حمدى زكى وإبراهيم أبو اليزيد.

ورحل عن الإسماعيلى كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولى للأهلى وإبراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربى وطارق طه لبيراميدز.