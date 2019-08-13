شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يحصل على تأشيرات السفر إلى كرواتيا للدخول فى معسكر خارجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مجلس إدارة نادي المقاولون العرب إجراءات السفر إلى كرواتيا لدخول الفريق الأول في معسكر إعداد خارجي قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة عماد النحاس، على السفر نهاية أغسطس الجاري للسفر، وذلك بعد الانتهاء من معسكري الإسكندرية والجبل الأخضر في إطار الاستعدادات للدوري الجديد المقرر انطلاقه في سبتمبر المقبل.

ويعود لاعبو المقاولون العرب إلى التدريبات بعد غد الخميس عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى التي حصلوا عليها لمدة 4 أيام بدأت الأحد الماضي، حيث يعمل عماد النحاس على رفع الحمل البدني للاعبين لتحسين الللياقة البدنية، بالإضافة إلى التدريب على بعض الجمل الفنية، حيث يطمح مدرب ذئاب الجبل في انطلاقة قوية للفريق بالموسم الجديد لحجز مقعداً في المربع الذهبي من أجل المشاركة في البطولات الأفريقية، خاصة وأن المقاولون كان قد أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس برصيد 48 نقطة بفارق 4 نقاط فقط عن المركز الرابع الذي احتله النادي المصري برصيد 52 نقطة.

ومن المرتقب أن يخوض فريق المقاولون العرب ثلاث مباريات ودية على الأكثر خلال معسكره في كرواتيا، بعد أن لعب ذئاب الجبل مباراتين وديتين أمام الجبلين السعودي وعجمان الإماراتي في معسكر الفريق بالجبل الأخضر معقل ذئاب الجبل والذي امتد لثلاثة أيام وانتهى قبل عيد الأضحى المبارك، حيث خسر المقاولون أمام الجبلين بنتيجة 2/1، قبل أن يفوز في المباراة الثانية على عجمان بهدف سيف الدين الجزيري الذي يعده المقاولون لخلافة أحمد علي في قيادة هجوم ذئاب الجبل.