شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر و سلوفينيا فى دور الـ 16 بكأس العالم لناشئى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد منتخب ناشئي كرة اليد مواليد 2000 لمواجهة سلوفينيا غدا الأربعاء فى دور الـ 16 بكأس العالم المقام فى مقدونيا .

تقام المباراة فى تمام الثانية ظهر غد الأربعاء، حيث تنقل على الهواء مباشرة على قناة تايم سبورت التى حصلت على حقوق نقل مباريات مصر فى البطولة منذ إنطلاقها

تصدر منتخب مصر لناشئي كرة اليد مواليد 2000 المجموعة الثانية بكأس فى ختام الدور الأول برصيد 8 نقاط بالفوز على المجر 31 /24 وتعادل السويد وفرنسا بنتيجة 32 /32.

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وشهد مشوار ناشئين اليد فى الدور الأول تحقيق الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 / 29 قبل الخسارة من فرنسا 28 / 24 ثم الفوز على تايوان 36 / 25 ثم كندا 47 / 20 و أخيرا المجر 31 / 24 .

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.