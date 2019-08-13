شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. لاسارتى يواجه 4 مطبات بسلاح واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن مستقبل الأوروجوانى مارتن لاسارتى سيكون محفوفا بالمخاطر مع الأهلى خلال الفترة المقبلة بعد الانتقادات الكبيرة التى تعرض لها "الخواجة"، رغم الفوز على فريق إطلع برة برباعية نظيفة فى مستهل مشوار الفريق الأحمر ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

سوبر كورة يسلط الضوء فى التقرير التالى على 4 مطبات يولجها لاسارتى خلال قيادته للأهلى فى الفترة المقبلة.

Advertisements

الجمهور

صبت جماهير النادى الأهلى جم غضبها على الأوروجوانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق الأحمر، رغم الفوز على إطلع برة برباعية نظيفة فى الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا فى اللقاء، الذى جمع الفريقين على ملعب برج العرب.

هاجمت جماهير القلعة الحمراء لاسارتى بسبب سوء الأداء، الذى ظهر عليه الفريق فى مواجهة إطلع برة رغم تواضع إمكانيات الأخير، فضلا عن عدم الدفع بالصفقات الجديدة التى أبرمها النادى فى الانتقالات الصيفية الحالية.

لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة .. اضغط هنا