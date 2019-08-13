الشرطة تلقي القبض على شخصين هددا مسعود أوزيل وزوجته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على رجلين بتهمة تهديد ومضايقة النجم الدولي الألماني مسعود أوزيل، لاعب أرسنال الإنجليزي، وذلك بعد أسبوعين من تعرض اللاعب وزميله البوسني سياد كولاسيناك، لسطو مسلح من قبل شخصين.

شرطة لندن أكدت أن رجلين سيمثلان أمام المحكمة الشهر المقبل بتهمة ارتكاب جريمة إخلال بالنظام العام بحق اللاعب الألماني مسعود أوزيل، لاعب أرسنال الإنجليزي، الذي تعرض مع زميله البوسني سياد كولاسيناك لهجوم مسلح الشهر الماضي.

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الشرطة أضافت في بيان لها: أنها اعتقلت الرجلين بعد مشادة كلامية مع حراس الأمن في منزل أوزيل، مشيرة إلى أن المتهمين اللذين يبلغ كل منهما 27 عاماً سيمثلان أمام المحكمة الشهر المقبل 9 سبتمبر، وذلك بتهمة ارتكاب جنحة تتعلق بالإخلال بالنظام العام من خلال التهديد والمضايقة المتعمدة.

أوزيل وكولاسيناك نجحا في الهروب من محاولة سطو قبل أسبوعين في لندن، عندما حاول شخصان سرقة سيارة اللاعب الألماني التي كان يتجول بها برفقة زوجته، زميله البوسني شمال شرق العاصمة البريطانية لندن.

صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كانت قد نشرت لقطات فيديو للاعتداء وصور تظهر صور بطل العالم لعام 2014 بصحبة زوجته أمام أحد المطاعم.

نادي أرسنال كان قد أعلن أن أوزيل وكولاسيناك لن يشاركا في مباراة الفريق أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي وذلك بسبب مخاوف على سلامتهما.. مضيفا: رفاهية لاعبينا وعائلاتهم دائما ما تكون أولوياتنا، اتخذنا هذا القرار عقب مناقشات مع اللاعبين وممثليهم، نتطلع للترحيب مرة أخرى باللاعبين في الفريق في أسرع وقت ممكن.. وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) والفرنسية (أ ف ب).