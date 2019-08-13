الان تتابع تركي آل الشيخ يبرم أول صفقاته مع ألميريا الإسباني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مدريد- الخليج 365: أعلن مالك نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ، عن أولى صفقات ناديه الجديد، والذي قام بشرائه خلال الأيام الماضية. وقال تركي آل الشيخ عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن “اللاعب إيفان باليو.. لاعب ميتز الفرنسي.. دولي في منتخب ألبانيا ومن ناشئي نادي برشلونة.. أول الصفقات والقادم أقوى”.

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