دوري أبطال آسيا: مهمة شاقة للأهلي أمام الهلال

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

سيكون الأهلي السعودي أمام مهمة شاقة جداً ضد غريمه المحلي الهلال، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويدخل الهلال إلى المباراة المقامة بين جماهيره في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، ومنافسه بحاجة إلى الفوز بثلاثية نظيفة، أو الفوز بنفس نتيجة مباراة الذهاب، ومن ثم الاحتكام لوقت إضافي أو حتى ركلات الترجيح.

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هو أمر صعب جداً بين جماهير غريمه المحلي الذي يتمتع لاعبوه بالروح العالية والانضباط التكتيكي والقدرة الفنية، خاصة بوجود الإيطالي سيباستيان جوفينكو والبيروفي أندريه كاريلو والهداف الفرنسي بافيتمبي غوميس الذي سجل “هاتريك” في مباراة الذهاب.

وبعد الأداء المهزوز الذي قدمه ذهاباً، من المنتظر أن يجري المدرب الكرواتي للأهلي برانكو إيفانكوفيتش تغييرات في التشكيلة، لاسيما على مستوى خط الدفاع.

وصبت جماهير الأهلي جام غضبها على إيفانكوفيتش بعد الخسارة الكبيرة، وطالبت عبر المشرف العام على كرة القدم في النادي، الأمير منصور بن مشعل، بإيجاد حلول سريعة، وإبرام بعض الصفقات لتدعيم الخط الخلفي قبل انطلاقة الدوري.