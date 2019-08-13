شكرا لقرائتكم منتخب ناشئين اليد يحصل على إجازة بعد الصعود لدور الـ 16 أول المجموعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح الجهاز الفنى لمنتخب ناشئين كرة اليد مواليد 2000، اللاعبين راحة سلبية من المباريات فى كأس العالم المقام فى مقدونيا، اليوم الثلاثاء، وذلك قبل مواجهة سلوفينيا فى دور الـ 16 المقرر اقامتها غداً الأربعاء فى تمام الساعة الثانية ظهراً .

وشمل برنامج ناشئين اليد فى الراحة، تناول الإفطار يعقبه محاضرة فيديو فى الحادية عشر ظهراً ثم تدريب فى الواحدة ظهراً، على أن يتم تناول وجبة الغداء فى الثانية والنصف مساءاً، ثم محاضرة فيديو فى السابعة مساءاً قبل تناول العشاء ثم النوم فى الحادية عشر و النصف مساءاً .

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واعتلى منتخب مصر لناشئي كرة اليد المجموعة الثانية بكأس العالم فى ختام الدور الأول برصيد 8 نقاط بالفوز على المجر 31 /24 وتعادل السويد وفرنسا بنتيجة 32 /32 .

وحقق منتخب ناشئين كرة اليد فى الدور الأول الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 / 29، ثم خسر من فرنسا 28 / 24 ثم فاز على تايوان 36 / 25 ثم اكتسح كندا 47 / 20، وهزم المجر 31 / 24 ليصعد لدور الـ 16 كأول مجموعته .

وضمت قائمة منتخب مصر كلا من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.