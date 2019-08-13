شكرا لقرائتكم الأهلى يقرر غلق ملف رحيل لاسارتي وعلى معلول فى الموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أغلق مسئولو الأهلى ملف رحيل الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق بشكل نهائي رغم عدم وجود اقتناع تام بإمكانياته، وذلك بسبب تلاحم المواسم وتعذر التعاقد مع مدير فني جديد يقود الفريق فى الموسم الجديد، فى الوقت الذي ترى الإدارة الحمراء أن المدرب الأورجوياني نجح على المستوى المحلى فى تحقيق نجاحات خاصة بعد الفوز ببطولة الدوري العام وحسم مباراة القمة أمام الزمالك لصالحه.
فى الوقت الذي تمسكت لجنة التخطيط أيضًا بالإبقاء على التونسي على معلول نظرًا للحاجة الفنية لخدماته، وذلك بعد تلقيه عرضًا مغريًا من نادي الأهلى السعودي.. وقام الأهلى السعودي بإغراء علي معلول بمضاعفة راتبه السنوي الذى يتقاضاها مع النادي الأهلي، بالوقت الحالي، للانتقال اليه فى الموسم الجديد، إلا أن اللاعب أكد أنه لن يرحل إلا بموافقة الإدارة خاصة أن يشعر براحة كبيرة داخل القلعة الحمراء.
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