شكرا لقرائتكم أخيراً.. أحمد الشيخ يدخل حسابات لاسارتي فى الموسم المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انتهى الجهاز الفني للأهلى بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي، لمنح الفرصة لنجم الفريق أحمد الشيخ خلال الفترة القادمة، وذلك بعد الإقتناع التام بأهميته الفنية والتأكد أن تواجده سيمنح الفريق أفضلية كبيرة فى ظل تواجد عدد من النجوم فى خط هجوم الفريق، ومنهم رمضان صبحي وحسين الشحات ووليد أزارو وصالح جمعة ومحمد مجدي قفشة.
وسجل أحمد الشيخ هدف فى فريق أطلع بره، ليدخل فى قائمة هدافي الأهلى فى بطولة دورى أبطال افريقيا، بين كتيبة نجوم الفريق على مدار التاريخ، كما استعاد اللاعب ثقته فى نفسه خاصة وأنه كان هدافاً لبطولة الدوري العام أثناء فترة إعارته لمصر المقاصة فى موسم 2017 .
ويستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز والتي تأتي ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر والمقرر اقامتها يوم السبت المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر أخيراً.. أحمد الشيخ يدخل حسابات لاسارتي فى الموسم المقبل... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.