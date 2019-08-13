برشلونة يحتاج البرازيلى.. نيمار يتصدر غلاف "أس" الإسبانية

كتب رامى عبد الحميد تصدر البرازيلى نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان اهتمامات وسائل الإعلام والمواقع العالمية، بعد الأنباء المؤكدة عن اقتراب اللاعب من الانتقال لصفوف برشلونة الإسبانى خلال ساعات. سلطت صحيفة "أس" الإسبانية الضوء على الصفقة المحتملة...

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