شكرا لقرائتكم خبر عن خروج دياز وفيريرا من مولد تدريب الزمالك.. وتكتم على اسم المدرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج الأرجنتينى رامون دياز، المدير الفنى السابق لبيراميدز، والبرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى الأسبق للأبيض، من سباق المرشحين لتدريب فريق الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وتعثرت مفاوضات مسئولو الزمالك مع رامون دياز بسبب رفض الخواجة تخفيض قيمة الشرط الجزائى فى تعاقده لتدريب القلعة البيضاء، وتمسك الأرجنتينى بأن يكون الشرط الجزائى فى عقده مع الزمالك بقيمة راتب 6 أشهر فى العقد وهو ما يقارب من الـ18.5 مليون جنيه بينما يرغب مسئولو النادى الأبيض فى تقليصه إلى راتب 3 أشهر فقط، كما تمسك المدرب الأرجنتينى حول توقيع عقد موسمين بدلاً من موسم واحد، بخلاف طلبه الحصول على نصف راتبه كمقدم تعاقد.

كما ابتعد فيريرا عن سباق المرشحين لتولى قيادة الأبيض، نظرًا لظروفه العائلية والصحية التى حالت دون تواجده مجددًا داخل قلعة ميت عقبة فى الوقت الحالى، حيث طلب المدرب البرتغالى أن يقود جهازه المعاون الفريق الأبيض لمدة شهرين ثم يتولى هو القيادة الفنية بعد تحسن أحواله الصحية، وهو ما جعل مسئولى القلعة البيضاء يفضلوا استبعاده واختيار مدير فنى آخر.

وكشف مصدر مطلع بالقلعة البيضاء أن مرتضى منصور رئيس الزمالك استقر بنسبة كبيرة على اسم المدير الفنى الذى سيتولى قيادة الفريق خلفا لخالد جلال، إلا أنه يرفض الإفصاح عنه لحين عرض الأمر على بعض رموز الزمالك القدامى فى الجلسة التى دعا مرتضى منصور عقدها فى الحادية عشر صباح اليوم.