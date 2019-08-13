شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يفرض نفسه على تشكيلة الأهلى بعد التألق الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الأورجوانى مارتن لاسارتى على منح الفرصة لأحمد الشيخ خلال الفترة المقبلة، بعد الاقتناع بأهميته الفنية والتأكد أن تواجده سيمنح الفريق أفضلية كبيرة فى ظل تواجد عدد من النجوم فى خط هجوم الفريق، ومنهم رمضان صبحى وحسين الشحات ووليد أزارو وصالح جمعة ومحمد مجدى قفشة.

ونجح أحمد الشيخ بهدفه فى "إطلع برة" فى دخول قائمة هدافى الأهلى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، لينضم لكتيبة نجوم الفريق على مدار التاريخ، كما استعاد اللاعب ثقته المفقودة فى نفسه، خاصة أنه كان هدافاً لبطولة الدورى العام أثناء فترة إعارته لمصر المقاصة فى موسم 2017.

ويستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز والتى تأتى ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

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