شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج ناشئى اليد اليوم فى الراحة قبل مواجهة سلوفينيا فى المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحصل، اليوم الثلاثاء، منتخب ناشئى كرة اليد مواليد 2000 على راحة سلبية من المباريات فى كأس العالم المقام فى مقدونيا، قبل مواجهة سلوفينيا فى دور الـ16 غدا الأربعاء.

ويتضمن برنامج ناشئى اليد اليوم تناول الإفطار يعقبه محاضرة فيديو فى الحادية عشر ظهرا ثم تدريب فى الواحدة ظهرا، على أن يتم تناول وجبة الغداء فى الثانية والنصف مساء، ثم محاضرة فيديو فى السابعة مساء قبل تناول العشاء ثم الخلود إلى النوم فى الحادية عشر والنصف مساء.

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وتصدر منتخب مصر لناشئى كرة اليد مواليد 2000 المجموعة الثانية بكأس فى ختام الدور الأول برصيد 8 نقاط بالفوز على المجر 31 / 24 وتعادل السويد وفرنسا بنتيجة 32 / 32.

وشهد مشوار ناشئين اليد فى الدور الأول تحقيق الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 / 29 قبل الخسارة من فرنسا 28 / 24 ثم الفوز على تايوان 36 / 25 ثم كندا 47 / 20 و أخيرا المجر 31 / 24.

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هانى، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح على، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفى، وياسر سيف.